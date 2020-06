COVID-19: un positivo e un guarito a Castano

Coronavirus a Castano: da una parte c’è un altro cittadino guarito, dall’altra, però, ecco anche un nuovo caso di positività.

Coronavirus: una doppia notizia quella che arriva da Castano. Da una parte c’è, infatti, un altro cittadino guarito, dall’altra, però, ecco anche un nuovo caso di positività. “Dopo diversi giorni di situazione buona e stabile - dice il sindaco Giuseppe Pignatiello - oggi un nuovo positivo al COVID-19. Non bisogna assolutamente preoccuparsi in maniera eccessiva, ma è un fattore che ci deve far capire ancora una volta che l’emergenza non è finita e che dobbiamo continuare a mantenere comportamenti corretti, seguendo le regole e le varie misure di sicurezza”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro