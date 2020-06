L'estate sempre in colonia

Confermato anche per quest'anno il centro estivo presso la colonia elioterapica di Turbigo. Ovviamente, ci saranno alcune importanti novità e misure per l'emergenza Coronavirus.

Si comincerà il prossimo 15 giugno e si andrà avanti fino al 31 luglio. Dopo il 'lockdown' e l'attesa, insomma, adesso finalmente ecco l'ufficialità, perché tra qualche giorno partirà l'ormai consueto appuntamento con il centro estivo alla colonia elioterapica. "Pur avendo temuto fino all'ultimo minuto - scrivono il sindaco Christian Garavaglia e l'assessore Manila Leoni - ora lo possiamo dire con grande soddisfazione ed emozioni: anche quest'anno il servizio di colonia per l'estate andrà in scena. Un'offerta importante per tutti i genitori che lavorano e per i ragazzi che avranno modo di rivedere i propri coetanei". Ovvio, vista l'emergenza Coronavirus, per l'edizione 2020 ci saranno gli specifici protocolli di sicurezza e le restrizioni alle quali attenersi, pertanto l'organizzazione è stata completamente rivista e assicurerà la massima tutela in termini di prevenzione al COVID-19. "Entrando nel merito, quindi - continuano - l'iniziativa sarà attiva solo per giovani della scuola Primaria e Secondaria, mentre per le altre fasce sono in fase di studio una serie di proposte educative, in collaborazione con l'oratorio San Luigi ed altre associazioni e istituzioni del territorio". Come detto, allora, si partirà il 15 giugno, per 7 settimane, con gli ingressi e le uscite che saranno contingentate, con possibilità di arrivo dalle 8 alle 9.30 e, alla conclusione della giornata, dalle 16.30 alle 17.30. "Da sottolineare, inoltre, che per motivi dettati dalle indicazioni ministeriali - affermano sindaco e assessore - non verrà effettuato il servizio di trasporto. Ancora, fondamentale aspetto è la variazione del rapporto educatore-bambino: se fino allo scorso anno, infatti, lo stesso era di 1 a 20 (ovvero un educatore ogni 20 ragazzi), adesso è di 1 a 7 per la Primaria e 1 a 10 per la Secondaria; questo significa che sarà necessario un significativo numero di educatori in più rispetto agli anni passati. E di conseguenza ciò porterà ad un costo maggiore legato al personale, ossia la retta applicata per le sette settimana passerà da 400 a 500 euro. Quindi, arriviamo al numero di iscrizioni, che sarà limitato a 135 giovani, al fine di garantire il distanziamento durante il consumo dei pasti e, soprattutto, per salvaguardare il rapporto educatori-bambini. Così, oltre a tener conto della tempestività dell'iscrizione, verrà data priorità ai residenti ed ai bimbi che frequenteranno l'intero periodo di centro estivo". Senza dimenticare, infine, che non sarà possibile effettuare gite, ma ci si organizzerà, comunque, con molteplici attività da realizzare direttamente in colonia. Chi volesse avere ulteriori dettagli o informazioni, è in programma, proprio questo venerdì (5 giugno), alle 21, una riunione in modalità telematica, collegandosi al link https://global.gotomeeting.com/join/720598997.

