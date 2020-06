Un concorso organizzato dall'Amministrazione comunale per valorizzare il legame affettivo che i cittadini, gli operatori commerciali e le associazioni hanno per il proprio paese.

Un modo semplice, ma allo stesso tempo particolare per valorizzare il legame affettivo che i cittadini, gli operatori commerciali e le associazioni hanno per il proprio paese. E per farlo, allora, l'Amministrazione comunale di Vanzaghello ha deciso di puntare sui fiori, organizzando la prima edizione di 'Vanzaghello in Fiore', ossia un concorso rivolto a tutti e dove, appunto, tutti abbiano modo di essere e sentirsi protagonisti. Come funziona? Per prima cosa bisognerà compilare l'apposito modulo, quindi verrà chiesto ai partecipanti di fotografare la loro decorazione, inviando, poi, il materiale via mail. "Un'iniziativa pensata per premiare gli interventi che più contribuiscono a diffondere l'immagine di una comunità accogliente, fiorita e unita, in modo particolare in questo complesso periodo storico determinato dall'emergenza sanitaria da Coronavirus". Forza dai, pronti a decorare i balconi, il giardino oppure la vetrina (la partecipazione è gratuita e le iscrizioni si possono effettuare fino al 15 giugno). Maggiori informazioni si possono trovare su https://www.comune.vanzaghello.mi.it/Articoli/Home-Page/News/12-VANZAGHE....

