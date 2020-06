"Centri estivi: fatevi avanti"

Il Comune di Parabiago ha lanciato a chi voglia dare una mano per lo svolgimento dei centri estivi su base volontaria un invito a farsi avanti. L'estate dei nostri ragazzi.

Il desiderio è di tornare a svolgerli per la gioia dei piccoli. La necessità è di reperire forze fresche in grado di farli vivere in tutta sicurezza nelle loro molteplici attività. Il Comune di Parabiago ha così lanciato a chi voglia dare una mano per lo svolgimento dei centri estivi su base volontaria un invito a farsi avanti. Nella consapevolezza che attività se ne possano mettere in campo quante se ne desiderano, ma vi sia bisogno di chi poi le renda declinabili nel concreto. I volontari opereranno nel periodo di tempo compreso tra il primo giugno e il 28 agosto. Sarà, come si legge in una nota diramata dal comune, proprio quest'ultimo a occuparsi di avvisarli quando il loro impiego sarà necessario. "L'attività richiesta - spiega il Comune nel regolamento che disciplina l'iniziativa - consiste nella collaborazione alla sorveglianza e al rispetto dei protocolli sanitari e di sicurezza previsti per i minori frequentanti i centri e campi estivi durante le attività ludico-educative, ricreative e sportive presso le strutture comunali". Attività che il comune ha stabilito di mettere a disposizione tra lunedì e venerdì nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 16.30.

