"Dona sangue, salva una vita"

Sabato scorso (30 maggio) l'Avis di Turbigo ha organizzato una raccolta straordinaria di sangue. Adesso si replicherà anche il prossimo 7 giugno. Un aiuto concreto per chi ha bisogno.

Una prima raccolta straordinaria di sangue è stata fatta sabato scorso (30 maggio), ma non ci si ferma qui, anzi si replicherà anche il prossimo 7 giugno. Perché quando è il momento di scendere in campo e aiutare chi, purtroppo, ha più bisogno, ecco che l'Avis di Turbigo da sempre risponde presente. E, allora, appunto nel weekend appena passato gli avisini turbighesi e nosatesi si sono ritrovati davanti a piazza Madonna della Luna proprio per dare, ancora una volta, il loro importante e fondamentale sostegno e contributo. "Abbiamo organizzato, come detto - spiega il presidente Michele Stefani - una raccolta straordinari di sangue (circa 30 donazioni) e lo stesso faremo di nuovo il 7 giugno, con un'altra trentina di sacche. Donare è importantissimo, serve a dare una mano concreta a quanti si trovano ad affrontare e combattere situazioni difficili. Il nostro impegno è massimo in tale senso, cercando il più possibile di sensibilizzare la popolazione ed i giovani per quanto concerne il volontariato e la donazione di sangue. Voglio ringraziare le tante persone che sono venute sabato scorso".

UNA RACCOLTA STRAORDINARIA, UN AIUTO CONCRETO



