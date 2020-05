Infortunio al campo dell'oratorio

L'episodio è accaduto questa mattina. Un giovane si è infortunato mentre stava tagliando l'erba del campo dell'oratorio di Turbigo. E' stato trasportato, subito, in ospedale.

Da quanto si è saputo era impegnato a tagliare e sistemare l'erba del campo dell'oratorio di Turbigo quando è rimasto vittima di un infortunio. Subito, allora, ecco che sul posto sono arrivate un'ambulanza ed anche l'elisoccorso che si sono attivati per prestare le prime cure direttamente sul luogo dell'incidente. Quindi, il giovane è stato trasportato in ospedale per essere affidato ai medici.

