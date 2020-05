Imu: dal 16 giugno al 17 luglio

Imu 2020: prorogata la scadenza per versare l'acconto. La comunicazione arriva dal Comune di Arconate, che ha, appunto, deciso di spostare il pagamento dal 16 giugno al 17 luglio.

Imu 2020: prorogata la scadenza per versare l'acconto. La comunicazione arriva dal Comune di Arconate, che ha, appunto, deciso di spostare il pagamento dal 16 giugno al 17 luglio. "Un mese in più per dare modo alle famiglie arconatesi di respirare - scrive l'assessore Francesco Colombo - Un aiuto concreto in questo periodo di difficoltà economica causata dal COVID-19. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per venire incontro ai nostri concittadini. Di più è impossibile prevedere, perché il Comune, senza entrate, si troverebbe in seria difficoltà a garantire anche i servizi essenziali. Un passo alla volta, dandoci una mano, usciremo insieme da questa crisi sanitaria ed economica". Da sottolineare, infine, che il differimento riguarda l'Imu dovuto per tutte le tipologie di immobili, ad eccezione di quella da pagare per la parte dei prefabbricati ad uso produttivo accatastati in categoria D, che deve essere versata allo Stato e, quindi, non può essere rimandata.

