'Il Pimpa': sorrisi a chi soffre

Il clown 'Il Pimpa', sabato 30 maggio alle 17 parlerà, in modo virtuale si intende dati i tempi di emergenza Coronavirus, ai ragazzi degli oratori di Arconate e Dairago.

La sua attività è quella del clown. Questa volta, però, non proporrà soltanto numeri di intrattenimento, ma affonterà argomenti serissimi e drammatici. 'Il Pimpa', come ha scelto di chiamarsi, sabato 30 maggio alle 17 parlerà, in modo virtuale si intende dati i tempi di emergenza Coronavirus, ai ragazzi degli oratori di Arconate e Dairago ormai avvezzi ad organizzare iniziative congiunte. "Ci vuole raccontare - spiegano i promotori dell'iniziativa - una testimonianza dalle zone di guerra". Dove certo non si ride, ma la presenza di qualcuno che sia in grado di regalare un sorriso può riaccendere la speranza in un domani color pace. Per avere ulteriori informazioni sull'iniziativa è possibile contattare il numero 340/4575695. 'Il Pimpa' parlerà dei progetti per regalare un sorriso ai bambini in zone ad alta densità bellica come la striscia di Gaza, l'Iraq e la Siria. Una serata per capire che il sorriso è la spada più lucente per vincere ogni male.

