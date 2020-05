'Finestre sul mondo' per i giovani

Young Caritas ha organizzato un ciclo di 4 incontri online, 'Finestre sul mondo oggi', tra maggio e giugno, rivolto ai giovani, per discutere di tematiche attuali e aspetti conosciuti e meno conosciuti di alcuni Paesi del mondo.

Ogni anno l'esperienza dei Cantieri della Solidarietà proposta da Caritas Ambrosiana per tutti i giovani è un'occasione unica e speciale per conoscere il mondo, incontrare gli altri e dedicarsi al servizio, nel tempo estivo, mettendosi in gioco con altri coetanei nell'accoglienza e nella cura. E quest'anno invece?

In questi mesi siamo stati costretti a guardare da una finestra solo ciò che accadeva dall’altra parte del nostro marciapiede; ora però perché non ampliare il nostro sguardo sul mondo?

Young Caritas ha organizzato un ciclo di 4 incontri online, 'Finestre sul mondo oggi', tra maggio e giugno (alle ore 21.00), rivolto ai giovani, per discutere di tematiche attuali e aspetti conosciuti e meno conosciuti di alcuni Paesi del mondo, con esperti, operatori locali e giovani di Caritas Ambrosiana. Il ciclo di incontri è gratuito ed è possibile partecipare ad uno o più incontri.

Per il primo incontro, dal titolo 'Bosnia - L'ultima frontiera. Racconti dalla rotta balcanica', in programma per giovedì 28 maggio, interverrà Silvia Maraone, esperta di Balcani e migrazioni e coordinatrice di progetti a tutela dei rifugiati e richiedenti asilo lungo la rotta balcanica per Ipsia Milano e Caritas Italiana.

Il secondo incontro (lunedì 8 giugno) sarà dedicato al Kenya, la sera di giovedì 18 giugno alla Moldova, e chiuderà gli incontri la "finestra" su Haiti, lunedì 29 giugno.

Iscrizioni al primo incontro: https://webinar.getresponse.com/…/finestre-sul-mondo-oggi-b…

Per ulteriori info: https://young.caritasambrosiana.it o è possibile scrivere a young [at] caritasambrosiana [dot] it oppure chiamare al numero 02.76037236.

