COVID-19: Turbigo scende a uno

L'aggiornamento del sindaco di Turbigo, Christian Garavaglia, sulla situazione Coronavirus: "Un'altra persone è guarito, così, ad oggi, abbiamo un solo positivo in paese".

La notizia è, certamente, significativa e importante. E, come sempre, allora, a darla è il sindaco Christian Garavaglia. Coronavirus e contagiati: Turbigo scende ad un solo positivo ad oggi. "Proprio nelle scorse ore, infatti, mi ha contattato un cittadino per informarmi di avere fatto il tampone, risultando negativo - afferma - Questo vuole dire che è definitivamente guarito e, pertanto, i casi presenti in paese positivi, appunto, al COVID-19 sono solamente uno (tra l'altro, la persona ha già il controllo prenotato per la prossima settimana). Speriamo, quindi, nei prossimi giorni di arrivare a zero". Comunicazioni, insomma, buone quelle del primo cittadino che ha aggiunto, inoltre, come ci siano, in parallelo, quattro situazioni di isolamento di gente rientrata dall'estero presso il proprio domicilio a Turbigo ("Sono in quarantena come prevede la procedura, ma, comunque, non hanno alcun tipo di sintomo). "Infine, sulla casa di riposo - conclude - venerdì sono stati effettuati i tamponi e, a breve, riceveremo informazioni in merito a quanto emerso".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro