Futura, stai Serena…

Il terzo annuncio della Futura Volley Giovani è una conferma, ed è una delle atlete di riferimento del sodalizio della famiglia Forte: la schiacciatrice Serena Zingaro è pronta ad affrontare la sua terza stagione tra le Cocche!

Serena, 26enne di Cavaria con Premezzo e “fedelissima” di coach Matteo Lucchini, comincerà la nuova avventura in Serie A2 portando in dote il suo consueto carico di tecnica e grinta: una scelta mai in discussione per una società che, nella sua accezione precedente, ha visto Zingaro crescere tra le proprie fila fino al 2012. L’apprendistato alla Yamamay, condito da diverse convocazioni in prima squadra e addirittura una presenza in Coppa CEV nel 2010 (contro la VDK Gent), termina al suo approdo nella vicina Castellanza: con le “Streghe” arrivano 3 anni di crescita personale e una promozione in B1, fino all’approdo nella Properzi Lodi, superpotenza della terza serie nazionale. In terra lodigiana le vittorie fioccano, e il 2016/17 si conclude con un “double” che porta in bacheca la Coppa Italia di categoria e la promozione in Serie A2; per Serena il salto in cadetteria è rimandato anche a causa della rinuncia della Properzi al titolo sportivo, segue quindi una stagione alla Lilliput Settimo Torinese ancora ad altissimi livelli (e ancora con Barbara Garzonio, primissima conferma del 2020/21 in biancorosso). Il secondo matrimonio con la Futura si consuma nel 2018, e sono subito fuochi d’artificio: la schiacciatrice si integra alla grandissima nel sistema di gioco bustocco, le Cocche incappano in una sola sconfitta lungo tutta la stagione e centrano la doppietta promozione-Coppa Italia che lancia anche Zingaro in Serie A. La spedizione in seconda serie nazionale, partita in sordina, vede proprio Serena emergere tra le protagoniste di una seconda parte in spaventoso crescendo: riguadagnatasi lo spot di titolare, contribuisce alla risalita che vale la qualificazione alla Pool Promozione e al platonico titolo di squadra-rivelazione in A2.

La Futura può quindi ripartire dai suoi 488 punti complessivi messi a segno in due campionati, dalla sua sicurezza in seconda linea, dalla sua leadership silenziosa: ed è un gran bel ripartire.

In occasione dell’annuncio ufficiale, abbiamo contattato la schiacciatrice per una breve intervista:

Ciao Serena, sei pronta a ricominciare in maglia biancorossa dopo questi mesi di stop?

“Aspetto l’inizio con grandissimo entusiasmo, da troppo tempo non possiamo praticare lo sport che amiamo… Tutto questo mi manca così tanto che addirittura non vedo l’ora di tornare in palestra per lavorare con i pesi! Sono convinta che questi mesi di stop forzato ci riporteranno in palestra con ancora più voglia di lavorare; anche se abbiamo cercato di mantenere la forma con allenamenti individuali l’inizio sarà difficile, ma avremo dalla nostra la gioia di poter ricominciare”.

Qual è la tua opinione sul team che la società sta creando per il 2020/21?

“Le potenzialità della squadra che si sta creando mi rendono felice. I nomi finora annunciati, così come quelli ventilati, mi piacciono molto: sono tutte giovani ma con grande voglia di lavorare, e questo è fondamentale per la costruzione di un gruppo armonioso. E, in una squadra con delle ambizioni, è anche giusto avere compagne forti nel tuo stesso ruolo: condividere campo e allenamenti con giocatrici di alto livello porta a raccogliere frutti positivi per la squadra, questo è l’importante”.

Dalla prossima stagione sarai la giocatrice con la più lunga militanza nel progetto Futura: questo comporta delle responsabilità maggiori?

“Le dinamiche di gruppo sono fondamentali per puntare a una stagione di successo: come detto l’impegno è una delle componenti più importanti, allo stesso modo il rispetto delle regole interne garantisce armonia e voglia di condividere un obiettivo comune. Coach Lucchini è il primo a stabilire delle norme a cui attenersi, così come il presidente Forte, e a chi ha qualche anno in più – o più esperienza nella stessa società – spetta il compito di trascinare il gruppo verso il rispetto di queste regole. Da parte mia sono convinta che non sia necessario parlare molto, ma che basti l’esempio: anche in questo spero di poter essere di aiuto nella stagione che verrà”.

