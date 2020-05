Infermieri per la RSA

La necessità della Cooperativa sociale 'Nuova assistenza', che si occupa di gestire la RSA, di disporre di infermieri "Da assumere immediatamente anche a tempo indeterminato".

L'importanza del loro ruolo è emersa più che mai in questo difficile periodo. Insieme con i medici, gli infermieri e, talora in condizioni di massima criticità anche logistica oltreché sanitaria, sono stati i simboli concreti della guerra contro il COVID-19. Di essi vi è, quindi, sempre grandissimo bisogno e ad essi è da estendere sconfinata riconoscenza. Della centralità del loro ruolo è consapevole anche la RSA 'Sandro Pertini' di Arluno che ha reso noto, attraverso il sindaco Moreno Agolli, di cercarne di nuovi per rafforzare la sua nobile opera assistenziale sul piano sanitario e umano. Esigenza imprescindibile per una struttura che annovera 66 posti letto. "In occasione dell'emergenza Coronavirus - chiarisce il sindaco - alcuni infermieri sono stati assunti da aziende ospedaliere e i nostri servizi sono stati deprivati di tali professionisti". Da qui la necessità della Cooperativa sociale 'Nuova assistenza', che si occupa di gestire la RSA, di disporre di infermieri "Da assumere immediatamente anche a tempo indeterminato". Chi ne avesse le caratteristiche e voglia farsi avanti non avrà che da scrivere alla mail rsaarluno [at] nuovaassistenza [dot] it oppure contattare lo 02/90377136. Nella consapevolezza che una struttura esige personale adeguato in qualità e quantità per mandare avanti servizi di importanza vitale per la tutela della dignità e della salute umana e non può, quindi, rimanere con angoli scoperti.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro