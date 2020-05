Semini di camomilla per i bimbi

L'iniziativa dell'Amministrazione comunale pensata per i piccoli di età compresa tra i 3 e i 10 anni. I semini saranno consegnati, con le indicazioni su come piantarli e curarli.

L'iniziativa è tutta per loro, per i più piccoli. Perché, mai come in questi mesi, i nostri bambini si sono trovati a doversi confrontare con un periodo complesso e lungo, privati delle consuetudini tipiche del momento e, oggi anche, dell'arrivo della primavera. E, allora, ecco che proprio il Comune di Turbigo ha deciso di scendere in campo e di farlo, appunto, con una proposta particolare e simpatica. "Dai bimbi, mettetevi all'opera e tirare fuori, soprattutto, il vostro pollice verde". Già, visto che, in questi giorni, ai giovani di età compresa tra i 3 e i 10 anni saranno consegnati dei semini di camomilla, con all'interno le indicazioni per seminarli. "Purtroppo i più piccoli, ormai da settimane e settimane, hanno visto radicalmente modificata la loro normalità - spiega il sindaco Christian Garavaglia - Ed ora, con la primavera e le belle giornate, tutto ciò si sente anche maggiormente. Pertanto, come Amministrazione abbiamo studiato questa iniziativa. Un gesto semplice per premiare la loro pazienza, però pure l'occasione per trasmettere a ciascuno l'importanza di avere 'cura' di qualcosa. L'amore e l'attenzione per il nostro ambiente, infatti, ha sempre caratterizzato le azioni di noi amministratori e con un tale spirito auguriamo ai bambini un buon rientro alla quotidianità".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro