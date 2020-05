Manutenzione alle rotatorie

Nella giornata odierna diversi uomini dell'ANAS hanno avviato lavori di sistemazione alle rotatorie della Boffalora-Malpensa. Più precisamente i lavori si sono concentrati sulle grosse intersezioni che coinvolgono l'uscita Cuggiono Sud - Mesero, con passaggi anche verso Inveruno e Bernate Ticino.

Gli interventi hanno riguardato la pulitura dei bordi della sede stradale, ormai pieni di sporco ed erbacce dopo anni di minor manutenzione, che spesso provocavano grosse pozzanghere d'acqua.

