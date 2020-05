Le attività educative estive

Il bisogno, certamente, c'è. Soprattutto in un momento come questo di primo, timido ritorno alla normalità delle attività. E soprattutto per i bambini e i ragazzi. Arluno al lavoro.

Il bisogno, certamente, c'è. Soprattutto in un momento come questo di primo, timido ritorno alla normalità delle attività. E soprattutto per i bambini e i ragazzi che, di questa forzata assenza dalle iniziative sociali causa COVID-19, hanno forse sofferto più di tutti. Il punto ora è monitorare le dimensioni di quest'esigenza: chi ne ha necessità e quando? L'Amministrazione comunale di Arluno esprime l'intenzione di mettere a disposizione dei giovani un ventaglio di attività ricreative. Ma, per valutare quali e quante, vuole sentire la voce diretta dei cittadini. ED a questo riguardo ha pensato di promuovere un sondaggio. L'iniziativa si inquadra, come spiegano in una nota gli assessori Matteo Zappa (Politiche Sociali, Giovani e Famiglia) e Adriana Carnazzola (Politiche Educative e Servizi per l'Infanzia), "In un'ottica di conciliazione vita, lavoro e in risposta ai bisogni di socialità di bambini e ragazzi". Il Comune intende portare avanti il discorso a braccetto con quelle realtà educative che, su questi aspetti, hanno il maggior polso della situazione operando con i giovani costantamente. "L'emergenza che stiamo vivendo - proseguono i due assessori della giunta del sindaco Moreno Agolli - chiede un ripensamento complessivo delle diverse proposte educative per l'estate e il quadro normativo di riferimento entro cui ci stiamo muovendo non è ancora definito". Comunque l'esigenza esiste e da qui l'intento di promuovere un sondaggio tra i cittadini "Con lo scopo - proseguono i due assessori - di far emergere i bisogni delle famiglie per poter orientare al meglio la progettazione". A chi intenda rispondere è richiesto di redigere un questionario per ogni figlio. Per avere maggiori ragguagli è possibile consultare il sito del comune in cui sarà anche indicato come raggiungere il questionario e poterlo quindi compilare. Arluno, quindi, ritorna gradualmente alla normalità partendo dai giovani. Intanto in paese sarà possibile ritornare ad usufruire della biblioteca per le sole attività di prestito e restituzione. Per poter accedere alle sale studio e alle postazioni internet occorrerà, invece, attendere ancora. L'ingresso al tempio dei libri arlunese sarà da via Villoresi 20, mentre l'uscita sul retro.

