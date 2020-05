Cuggiono: nuovo caso di Covid-19

Con la nuova 'positività' riscontrata sale a 32 il numero totale dei cittadini coinvolti dall'inizio della pandemia. Un segnale che, purtroppo, il virus continua a circolare.

Inizia oggi la 'Fase 2 e mezzo' con la ripresa delle Messe, l'apertura di bar e ristoranti, alcuni negozi, parrucchieri ed estetisti. Ma il caso vuole, forse proprio per raccomandarci prudenza, che proprio ieri sera sia stato confermato un nuovo cuggionese positivo al Coronavirus. Con il suo tampone, sale a 32 il conteggio totale dei cittadini di Cuggiono e Castelletto colpiti dal Covid-19 dall'inizio della pandemia.

Anche in questo caso, possiamo confermare solo il totale dei cittadini positivi sottoposti a tampone, non conoscendo il numero esatto dei decessi e di quelli guariti, mentre permane il dubbio sugli asintomatici e quelli in attesa di test sierologico o tampone.

La nuova positività diventa così un invito, forte, fortissimo, a tutti a mantenere la massima prudenza. Un paese o un'area si potrà considerare totalmente al sicuro solo almeno 14 giorno dopo che l'ultimo cittadino che ha contratto il virus si sarà negativizzato, proprio per escludere ulteriori contatti o asintomatici.

Prudenza, attenzione all'uso dei dispositivi di protezione, pazienza e consapevolezza che ci vorrà ancora tempo per considerarci immuni.

