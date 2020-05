Il servizio della Croce Azzurra

Il suo servizio è prezioso da sempre. Adesso la Croce Azzurra di Casorezzo si appresta a tornare alla normalità della sua attività riattivando il servizio delle prenotazioni.

Il suo servizio è prezioso da sempre. Adesso la Croce Azzurra di Casorezzo si appresta a tornare alla normalità della sua attività riattivando il servizio delle prenotazioni. La riapertura del quartier generale del sodalizio di via Inveruno avverrà a partire da lunedì 18 maggio. Il servizio sarà attivo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11 alle 12. La Croce Azzurra ha diffuso una serie di indicazioni per coloro che intendano avere accesso al suo ufficio: "Chi intende usufruirne - dice, infatti, in una nota - non deve essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero non essere risultato positivo al COVID-19, non deve avere sintomi influenzali respiratori o temperatura corporea pari o superiore ai 37.5 gradi". Per ragioni di sicurezza, la Croce Azzurra non potrà effettuare il trasporto di persone bisognose di recarsi in una struttura ospedaliera per sottoporsi al tampone COVID-19. In generale "L'utente che usufruisce del servizio dovrà essere munito di mascherina chirurgica che copre naso e bocca e guanti monouso, l'autista lo trasporterà fino all'ingresso della struttura sede dell'appuntamento". Chi usufruirà del trasporto dovrà occupare il sedile posteriore dell'auto.

