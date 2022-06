Il grazie alla Croce Azzurra

I volontari della Croce Azzurra di Casorezzo, per una volta, sono saliti in passerella per ricevere i ringraziamenti di Comune e cittadini.

Sempre in prima linea per assistere i bisognosi attraverso il trasporto in auto. I volontari della Croce Azzurra di Casorezzo, per una volta, sono saliti in passerella per ricevere i ringraziamenti di Comune e cittadini. L'altra mattina sono stati tutti premiati, in particolar modo Tarcisio (Ciso) Gambarelli che ha ricevuto una targa "Per i suoi 25 anni - si legge nella dedica a lui rivolta - di prezioso servizio". Consapevole che l'apporto dei volontari è preziosissimo così come del moltiplicarsi delle situazioni di bisogno, la Croce Azzurra ha ribadito alla popolazione di essere alla ricerca di nuovi volontari in grado di darle una mano. Chi fosse interessato potrà bussare alla porta della sede di piazza 25 Aprile lunedì, mercoledì e venerdì tra le 11 e le 12.

