La 'Luganiga'... a casa tua

Vista l'emergenza Coronavirus, la tradizionale Festa Patronale di Vanzaghello cambia 'volto'. Così, sarà possibile farsi consegnare direttamente a casa i piatti della tradizione.

Tradizione era e tradizione, comunque, sarà. Ma, ovviamente, in piena emergenza Coronavirus, si cambierà. Già, perché come scrivono su 'Il Mantice' (l'informatore parrocchiale di Vanzaghello) "Se voi non potete venire alla festa, beh... sarà la festa a venire da voi". E l'iniziativa in questione è l'ormai consolidato appuntamento con la 'Luganiga' in occasione della storica Festa Patronale. Che cosa accadrà, allora, quest'anno? "Molto semplice - spiegano - la cena del sabato sera e, appunto, la tradizionale Lüganiga e polenta o bruscit e polenta, li potrete prenotare e i volontari della Parrocchia di Sant'Ambrogio ve li consegneranno nelle vostre abitazioni. Come fare, poi: innanzitutto partiamo da menù, che per ovvie ragioni abbiamo dovuto semplificare (per il saabto lo chef propone: pizzoccheri o paccheri ai frutti di mare; lunedì 1 giugno, invece, pranzo e cena, la tradizione continua con Lüganiga oppure bruscit con la polenta". Quindi, le prenotazioni si possono effettuare telefonando al numero della segreteria parrocchiale (347/7146238) il martedì e venerdì dalle 9 alle 11.30 o il giovedì dalle 16 alle 18, indicando nome e cognome, indirizzo di consegna, un recapito telefonico e l'ordinazione (ad esempio sabato sera 3 paccheri e 2 pizzoccheri); con l’operatore telefonico concorderete anche un’orario di consegna indicativo; stessa operazione si potrà fare con messaggio Whatsapp (l’operatore vi risponderà confermando la prenotazione). "Il costo di ogni singola portata, infine, è di 7 euro, al quale va aggiunto 1 euro di biglietto della lotteria (obbligatorio almeno un biglietto per ogni portata. Ovviamente al momento della prenotazione potete anche richiedere più biglietti della lotteria - concludono - Per ragioni organizzative, l'addetto alla consegna non darà resto, pertanto vi invitiamo a preparare la cifra corretta".

