COVID-19: nuova guarigione a Turbigo

Ancora un cittadino di Turbigo guarito dal Coronavirus. "Ora i casi di tampone positivo sono scesi a 5 - scrive il sindaco Christian Garavaglia - 4 in attesa dei controlli".

Ancora una guarigione a Turbigo. Un altro cittadino che ha superato il Coronavirus. "Escludendo la situazione interna alla casa di riposo - scrive il sindaco Christian Garavaglia - ora i casi di tampone positivo sono scesi a 5 (di cui uno non si trova, però, in paese), quattro dei quali sono in fase di effettuazione del tampone di controllo per la negatività".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro