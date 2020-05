Indagine epidemiologica a Vanzaghello

Il Comune farà parte, infatti, assieme ad altre realtà della Lombardia, di un progetto coordinato dal professor Galli, primario di Malattie Infettive dell'ospedale 'Sacco' di Milano.

Direttamente interessati saranno alcuni Comuni della Lombardia, là dove il virus ha colpito in maniera significativa, ma anche realtà nelle quali, invece, la situazione, per lo più, è stata sotto controllo. E tra questi, alla fine, ci sarà Vanzaghello. Già, perché la cittadina del nostro territorio farà parte di quell'indagine epidemiologica, su base volontaria, volta ad acquisire dati e informazioni determinanti relativi, appunto, al COVID-19 ed alla sua diffusione. "Nello specifico - spiega il sindaco Arconte Gatti - si partirà con un test rapido, successivamente coloro che risulteranno positivi, verranno sottoposti al prelievo ed al tampone. Questo importante progetto, a costo zero per la nostra comunità, è coordinato dal professor Massimo Galli, primario di Malattie Infettive dell'ospedale 'Sacco' di Milano, una vera e proprio eccellenza lombarda. Siamo orgogliosi e onorati di poter essere coinvolti in una simile opportunità, consapevoli di avere dato ai vanzaghellesi un'importante occasione in tema di salute e garantendo a ciascuno la maggiore tutela possibile dal punto di vista della sicurezza e della discrezione. Fin da quando è cominciata la difficile e delicata emergenza, infatti, il nostro impegno è stato ed è massimo e, oggi, allora, poter dare un contributo alla ricerca ed allo studio del virus è per noi fondamentale". Quando l'attività, poi, prenderà forma, lo si sta programmando, appunto, in questi giorni: "Abbiamo già individuato quelli che possono essere gli spazi da utilizzare - conclude il primo cittadino - In parallelo, partiremo con la macchina organizzativa e forniremo le necessarie e specifiche informazioni e modalità alla popolazione".

