COVID-19: altro guarito a Turbigo

Un'altra buona notizia quella che arriva da Turbigo. Un altro cittadino che è guarito dal Coronavirus. "Il numero di casi positivi scende, quindi, a 6 - scrive il sindaco Christian Garavaglia - La situazione sta gradualmente migliorando: premettetemi di invitare tutti ad essere ancora più prudenti di prima, perché solo con il nostro comportamento possiamo sconfiggere questo virus. Sulla situazione attuale, infine, siamo sempre in stretto contatto con la casa di riposo, dove ci sono state alcune variazioni, con nuovi casi di positività, ma anche con guarigioni".

