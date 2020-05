L'originale e simpatica idea del bar, caffetteria e gelateria 'Sun strac' al Parco Nord Milano: cartelli anche il dialetto per ricordare le misure da tenere nell'emergenza Coronavirus.

"Repetita iuvant", ma visto che siamo a Milano, beh... quel promemoria non poteva che essere fatto anche in dialetto. Cartelli, insomma, bilingue per ricordare alla clientela e, in fondo, a tutte le persone che si troveranno a passare di lì quali sono le misure e le regole da seguire in questo delicato e complesso periodo di emergenza per il Coronavirus. E' l'originale e simpatica idea del bar, caffetteria, tavola fredda e gelateria 'Sun strac' al Parco Nord del capoluogo lombardo, che ha deciso di realizzare, appunto, le specifiche indicazioni sul distanziamento, da una parte nel normale e classico italiano 'Mantenere la distanza di almeno 1 metro', dall'altra proprio in milanese 'Sta su de doss. Manten 1 meter'. "Già il nome del locale è in dialetto - spiegano - quindi, partendo da qui, abbiamo voluto riprendere lo stesso stile. Poi è anche un'iniziativa per cercare di strappare un sorriso e provare a far vivere con un po' più di serenità ai nostri clienti un momento che è già di per sé difficile. La gente lo sta apprezzando e da parte di tutti, inoltre, si nota grande attenzione e rispetto di quelli che sono i comportamenti da tenere (mascherine, guanti e rimanere distanziati). Noi siamo qui e vi aspettiamo, a disposizione di chi ha bisogno di un break prima o dopo la propria attività fisica, ovviamente solo e soltanto d'asporto".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro