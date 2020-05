Inveruno: la 'Fase' 2' dei bambini

Il Comune di Inveruno vuole però iniziare a pensare ad un servizio educativo e ricreativo rivolto alle famiglie a partire dal mese di giugno.

La fase 2 di questa emergenza sanitaria, iniziata lo scorso 4 maggio, presenta ancora molte incertezze dal punto di vista di quello che si potrà fare oppure no.

L'Amministrazione Comunale, in coordinamento con le realtà educative del nostro territorio (Scuole, Comunità Pastorale e Associazioni), intende proporre ai bambini e ai ragazzi la possibilità di vivere l'estate trascorrendo momenti di socialità e di condivisione nel rispetto delle norme che ci saranno imposte per il contenimento del virus COVID-19.

Pertanto abbiamo deciso di sottoporre un questionario esplorativo per conoscere meglio i bisogni della comunità e per progettare un servizio quanto più vicino alle esigenze di ciascuna famiglia. Per quanto riguarda il costo del servizio, per ora, possiamo anticipare che l'Amministrazione intende tenere conto anche della situazione economica delle famiglie provate dall'emergenza. Sarà comunque nostra cura tenervi prontamente aggiornarti sullo sviluppo di un servizio tanto importante.

Trovate il questionario a questo link

https://forms.gle/u2xxpVK4wGcG5As86

Rispondendo a queste domande non si assume nessun impegno e il questionario è in forma anonima.

Si prega di rispondere una sola volta al questionario. C'è tempo fino a domenica 17 maggio.

