La vita al tempo del coronavirus può essere davvero luminosa, anzi lucente, se si lascia illuminare dalla presenza del Signore Gesù, che entra “a porte chiuse” nelle nostre case e ci sta per portare fuori, per compiere un cammino che non può che tradursi in servizio per i più piccoli, per esempio nella scelta dell’animazione.

L’esperienza degli AdoLucenti giunge al compimento e al momento più importante, con la chiamata alla 'Notte bianca della fede', che è stata vissuta fra sabato e domenica 9 e 10 maggio 2020, a partire puntualmente dalle ore 20.45 di sabato, virtualmente insieme, uniti dall’amore fraterno che sperimentiamo in comunione con Gesù e cancella ogni distanza.

La Notte bianca della fede è diventa dunque una proposta dell’ultima ora che chiama tutti a raccolta. Ha risposto anche l'Arcivescovo, Mons. Mario Delpini, che è stato presente su Zoom e in diretta streaming per condividere la preghiera e dare mandato agli ado.

Tra poco, alle 10.30, la Santa Messa su youtube celebrata dal responsabile della FOM don Stefano Guidi, per concludere una notte di preghiera e confronto, che ha coinvolto oltre 900 ragazzi di tutta la Diocesi, molti anche dei nostri paesi.

