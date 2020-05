Nuovo caso di Covid-19 a Cuggiono

Oggi la comunità di Cuggiono riscontra una nuova positività al Coronavirus, portando a 31 le persone coinvolte e confermate dal 'tampone' di verifica.

La 'Fase 2' ci ha permesso di riconquistare alcune liberà, di poter tornare ad uscire di casa ed incontrare i propri cari (così detti 'congiunti'). Ma cambiare 'Fase' non è un meccanismo automatico per dire: il peggio è passato. Senza responsabilità e attenzione, accortezze semplici da parte di tutti, il rischio di riprendere i contagi è purtroppo reale. Oggi la comunità di Cuggiono riscontra una nuova positività al Coronavirus, portando a 31 le persone coinvolte e confermate dal 'tampone' di verifica.

Nel computo, come per i giorni precedenti, sia le persone attualmente positive che quelle, probabilmente, guarite; così come i decessi (almeno 5 quelli certi, altri sospetti). Certo, non un caso riferito a questa nuova 'Fase', considerando i tempi di incubazione e contagio, ma un segnale di come è doveroso, ancora più ora, prestare massima attenzione per cercare di debellare questo terribile virus.

