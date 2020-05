Auto in fiamme

Per motivi ancora non confermati, oggi pomeriggio, verso le 16, ha preso fuoco un'autovettura in transito in via Novara in direzione Castelletto. Si tratta di un vecchio modello di 'Lancia Y' blu. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l'arae.

