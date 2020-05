Cuggiono riapre il cimitero

Una prima, parziale, riapertura. Dopo la richiesta di diversi cittadini e di alcuni esponenti politici cittadini, da oggi riaprire il cimitero cittadino di Cuggiono e Castelletto. L'autorizzazione arriva direttamente dal Commissario che ha deliberato di riapre il Cimitero oggi (giovedì 7 maggio), domani e lunedì mattina fino alle ore 12.00. Sabato e domenica sarà chiuso.

Dal prossimo martedì saranno invece definiti i nuovi orari. Si raccomanda attenzione e rispetto delle normative di distanziamento fisico.

La segnalazione è arrivata da Giuliana Soldadino, sulla sua pagina Facebook, del gruppo 'Prima Cuggiono e Castelletto'.

Sostieni



Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie!

Scegli il tuo contributo

5€

10€

20€

40€

100€

Altro