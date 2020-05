Arte e cultura... 'virtuale'

Su Facebook è nata la pagina 'Castano Primo - Arte e Cultura', un palcoscenico ed un contenitore, appunto, virtuale per le associazioni e i vari gruppi della città.

L'ha definita una vera e propria 'vetrina' (virtuale) per le realtà associative della città, l'assessore alla Cultura del Comune di Castano, Luca Fusetti. E, in fondo, altro nome non poteva esserci, perché il primo e principale obiettivo è e sarà, appunto, quello di dare sempre più visibilità ai vari gruppi che, con impegno e costanza, operano sul territorio. Così, se il lockdown e l'emergenza Coronavirus hanno costretto tutti a sospendere ed annullare corsi e iniziative dal vivo, beh... ecco che si è deciso di spostarsi online. Proprio da qui, allora, è nata la pagina Facebook 'Castano Primo - Arte e Cultura', un contenitore a misura di associazioni. "In questo difficile periodo sono molte le restrizioni ed i sacrifici che ci sono stati richiesti. Il più significativo, relativamente alla previsione di ripartenza, è di certo inerente alla cultura e all'arte in generale - spiega Fusetti - Perciò, grazie alla collaborazione con le realtà culturali e artistiche della nostra città, ho deciso di aprire un canale che possa rappresentare un contenitore, per tutto quello che ancora si sta facendo tra le mille difficoltà che la distanza impone e soprattutto come buon auspicio per una futura ripartenza". Come detto, una vetrina per affermare che la stessa arte e la cultura a Castano sono più vive che mai e che anche tra le complessità del momento, non si fermano e continuano a tenere attive le attenzioni ed i benefici, che innegabilmente producono. "Un palcoscenico virtuale che rimarrà attivo pure quando lo sfortunato periodo si spera sarà dimenticato e tutto potrà riprendere con gioia e partecipazione - conclude l'assessore".

