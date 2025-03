'Memorie d'Arte': omaggio e ricordo

Otto artisti, otto storie e diverse opere in cui si mischiano creatività, cura dei dettagli, passione, estro ed emozioni. L’omaggio e il ricordo, allora, là in Villa Rusconi, sede del Municipio di Castano e tra i luoghi simbolo della città.

Otto artisti, otto storie e diverse opere in cui si mischiano creatività, cura dei dettagli, passione, estro ed emozioni. L’omaggio e il ricordo, allora, là in Villa Rusconi, sede del Municipio di Castano e tra i luoghi simbolo della città. È ‘Memorie d’Arte’, la mostra collettiva, organizzata dal Comune con la Pro Loco e il FAI e con la collaborazione del gruppo volontari cultura, dedicato agli artisti castanesi che purtroppo non ci sono più (Elio Bona, Amedeo Finocchi, Piero Giunni, Aldo Iegri, Gina Maffei, Giancarlo Martinoni, Pietro Ramponi e Ugo Sanguineti). “Un’idea e un progetto di qualche tempo fa che si è concretizzato - commenta l’assessore alla Cultura, Maurizio Del Curto - Un evento a cui tenevo davvero tanto e oggi vederla realizzata mi riempie di soddisfazione e orgoglio”. Molto più di un’esposizione, alla fine, bensì un vero e proprio viaggio per continuare a tenere viva la memoria e conoscere ancora meglio chi ha rappresentato ed è stato una parte importante della storia di Castano. “Il successo di pubblico conferma come ci sia un gran bisogno di cultura - conclude Del Curto - E questa mostra è l’esempio che insieme si possono realizzare bellissime iniziative e raggiungere eccezionali traguardi”.

EMOZIONI E RICORDO: 'MEMORIE D'ARTE'



Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!