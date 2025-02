Elio Bona, Amedeo Finocchi, Piero Giunni, Aldo Iegri, Gina Maffei, Giancarlo Martinoni, Pietro Ramponi e Ugo Sanguineti: l’omaggio e il ricordo degli artisti castanesi che ci hanno lasciato.

Elio Bona, Amedeo Finocchi, Piero Giunni, Aldo Iegri, Gina Maffei, Giancarlo Martinoni, Pietro Ramponi e Ugo Sanguineti: l’omaggio e il ricordo degli artisti castanesi che ci hanno lasciato. È “Memorie d’Arte”, la mostra collettiva, all’interno della rassegna “Percorsi di Primavera” di “Tra Navigli e Ticino”, organizzata dal Comune di Castano, con Pro Loco e FAI e in collaborazione con il Gruppo Volontari Cultura, in programma dal 1° marzo in Villa Rusconi. Sabato 1 alle 11, allora, l’inaugurazione e poi la si potrà visitare fino al 9 marzo. Orari di apertura: sabato e domenica dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18; lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12.30; martedì dalle 16 alle 18.

