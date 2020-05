Ecoarea chiusa per assembramento

L'eccessivo numero di utenti in coda rischiava di congestionare il traffico, impedendo lo svolgimento dell'attività in sicurezza e nel rispetto delle norme.

Dopo due mesi di chiusura, l'ecoarea del comune di Bernate Ticino e Cuggiono riapre le porte ai cittadini. Una riapertura breve, in quanto il grande afflusso di utenti ha costretto le forze dell'ordine a sospendere l'attività dopo appena qualche ora. L'eccessivo numero di utenti in coda rischiava di congestionare il traffico, impedendo lo svolgimento dell'attività in sicurezza e nel rispetto delle norme.

Il sindaco di Bernate Mariapia Colombo ha assicurato un'immediata azione collaborativa con il Commissario prefettizio Lucia Falcomatà Cuggiono, per garantire la riapertura organizzata e sicura per tutti i cittadini.

Seguiranno aggiornamenti.

