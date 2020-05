Sostegno alla disabilità

Attivato un bando per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per giovani e adulti disabili o con disturbi specifici dell'apprendimento.

E' stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (BURL) l'integrazione al bando per l'acquisto di strumenti tecnologicamente avanzati per giovani e adulti disabili o con disturbi specifici dell'apprendimento. Si tratta di una modifica alla misura di supporto alla disabilita' approvata nel 2018, che introduce semplificazioni importanti a vantaggio delle persone piu' fragili in relazione all'emergenza sanitaria.

Rispetto agli anni precedenti, considerato il momento contingente, l'Assessorato alle Politiche per la Famiglia ha modificato alcuni parametri adeguandoli alle nuove difficolta' generate dal Covid-19.

Cosi' e' stata semplificata la presentazione delle domande: i nuclei familiari non ancora in possesso dell'Isee 2020 possono utilizzare l'attestazione 2019 (purche' con valore uguale o inferiore a 30.000 euro). Resta ferma la possibilita', nel caso in cui il richiedente non fosse in possesso di nessuna delle due attestazioni di presentare comunque domanda, il riconoscimento del contributo sara' in tal caso condizionato alla presentazione dell'attestazione I.S.E.E. 2020 entro 90 giorni dalla presentazione della domanda.

Inoltre, si allarga il range dei progetti finanziabili; saranno ritenute ammissibili tutte quelle domande presentate da persone con disabilita' che, non avendo potuto frequentare i centri diurni socio-sanitari a causa del Coronavirus, necessitano di tablet o pc, anche non dotati di software specifici, al fine di poter continuare a sviluppare e mantenere le abilita' acquisite in termini di socializzazione e per lo svolgimento dell'attivita'

quotidiana.

"Le modifiche apportate alla misura - ha spiegato l'assessore alla Famiglia, Genitorialita' e Pari Opportunita' Silvia Piani - vogliono essere un segnale importante di attenzione alle persone piu' fragili che in questo momento sono state, come tutti, impossibilitate alla socialita' ma per le quali, la mancanza della stessa puo' apparire ancora piu' difficile e dolorosa. Regione Lombardia si pone come punto di riferimento attraverso azioni concrete per semplificare loro la vita quotidiana".

Il finanziamento copre costi compresi fra 300 e 16.000 euro in diverse aree:

- 'domotica', tecnologie che rendono piu' fruibile e sicuro l'ambiente e riducono il carico assistenziale;

- 'mobilita'' per adattare l'autoveicolo;

-'informatica', per l'acquisto di personal computer o tablet, anche non dotati di applicativi specifici a compensare la disabilita' o la difficolta' specifica di apprendimento.

-altri ausili come ausili acustici o altri ausili medicali.

