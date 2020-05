Un quiz per la 'Fase 2'

L'iniziativa promossa dall'Amministrazione comunale di Parabiago. Domande alle quali i cittadini possono rispondere per verificare com'è la loro conoscenza su regole e divieti.

Non è "Lascia o raddoppia" e non si vincono gettoni d'oro. Ci si aggiudica, però, qualcosa di più importante, ovvero la consapevolezza, nel caso in cui si risponda con esattezza alla maggior parte delle domande, di essere pronti per gettarsi tra le braccia della 'Fase 2' nella gestione dell'emergenza COVID-19. L'idea è stata lanciata dall'Amministrazione comunale di Parabiago del sindaco Raffaele Cucchi; trentanove domande alle quali rispondere per capire se si abbia piena conoscenza delle norme di comportamento da adottare. "Dall'inizio di questa emergenza - spiega in una nota il sindaco parabiaghese - abbiamo risposto ad infinite domande, cercando di affrontare esigenze e situazioni molto differenti tra loro; ritengo che abbiamo fatto un buon lavoro, anche grazie alla collaborazione degli uffici e della squadra di giunta". Da qui, appunto, l'idea di mettere a disposizione uno strumento pure divertente per fare comprendere ai cittadini cosa si possa fare e cosa no. Possibilmente senza andare a sbirciare in altri siti, ma sulla scorta di quanto appreso in questi giorni. "Abbiamo pensato ad una modalità - conclude Cucchi - per veicolare il messaggio di non sottovalutare la necessità di rimanere ancora distanziati e ridurre gli spostamenti alle vere e reali necessità che si hanno, è anche un modo diverso per ciascuno di autovalutare le proprie informazioni". Il quiz, per chi intenda parteciparvi, si trova sul sito del Comune.

