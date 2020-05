Cuggiono: 30 casi di Covid-19

Un aggiornamento, quello odierno, che è una 'doccia fredda' a poche ore dall'inizio della 'Fase 2', perchè porta a 30 il totale cittadino.

Ancora due nuovi casi di cittadini cuggionesi positivi al Coronavirus. Un aggiornamento, quello odierno, che è una 'doccia fredda' a poche ore dall'inizio della 'Fase 2', perchè porta a 30 il totale cittadino. Ben trenta persone, infatti, dall'inizio della pandemia sono state contagiate dal 'Covid-19': il computo, come per i giorni precedenti, sia le persone attualmente positive che quelle, probabilmente, guarite; così come i decessi (almeno 5 quelli certi, altri sospetti).

A parte le segnalazioni dirette ricevute da diversi cittadini, purtroppo, non abbiamo la conoscenza diretta di quanti casi si siano poi negativizzati in queste settimane. Di certo, molte persone non sono mai state sottoposte a tampone o test sierologico di controllo, lasciando aperto poi il capito degli asintomatici. Così come per i parenti dei positivi (che normalmente vengono sottoposti a tampone solo in caso di ricovero ospedaliero), che presentano sintomi lievi e per i quali, probabilmente, i 15 giorni di quarantena obbligatori sono pochi.

Una grande e unica certezza c'è: mentre nei paesi limitrofi la situazione va a migliorare, con sempre meno casi giornalieri, a Cuggiono si sono registrati ben 6 casi ufficiali negli ultimi giorni. Un numero non trascurabile, che sicuramente deve far riflettere soprattutto ora che si va ad aprire una nuova fase.

