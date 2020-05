Cimitero aperto dal 6 maggio

Cimitero riaperto? Sì, ma dal 6 maggio. Ad annunciarlo è il sindaco di Castano Primo, Giuseppe Pignatiello: "Il camposanto verrà riaperto da mercoledì prossimo - spiega il primo cittadino - Ci tengo a precisare, però, che ci saranno controlli e ingressi contingentati, ossia riprendere quello che è il normale orario, anche se, ovviamente, qualora ci rendessimo conto che non ci saranno tutte le attenzioni del caso (mascherine, guanti e distanziamento) saremo costretti ad intervenire. Nel frattempo, poi, ci saranno verifiche da parte della Polizia locale e passaggi di addetti che accerteranno il numero di presenza all'interno del cimitero stesso".

