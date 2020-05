Broadcast Inveruno in Vetrina

Un servizio di notifica direttamente sul telefonino, per sapere in tempo reale news e offerte relative alle iniziative messe in atto da ogni realtà commerciale inverunese.

I commercianti di Inveruno in Vetrina non li ferma niente, nemmeno il coronavirus. Dopo averci deliziato con dei video motivazionali (e anche un po' commoventi), essersi attrezzati per fornire a domicilio i loro servizi – chi di ristorazione, chi di cultura e intrattenimento -, ora hanno attivato un broadcast, ovvero un servizio di notifica direttamente sul telefonino, per sapere in tempo reale news e offerte relative alle iniziative messe in atto da ogni realtà commerciale inverunese.

Come fare per attivare questo servizio? Basta mandare un messaggio con scritto il proprio nome e cognome, seguito dalla parola Ok, al numero 350/1076994 e presto riceverete ogni tipo di informazione relativa allo shopping, alimentare e non solo. Perché #Inverunononsiferma!

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro