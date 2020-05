Cuggiono: 28 casi di Covid-19

Negli ultimi tre giorni ben 4 cittadini cuggionesi sono risultati positivi al tampone, altri si sono messi in quarantena cautelativa e altri in attesa di test.

Ancora due nuovi casi, a cui si aggiungono i due dei giorni precedenti. Inizia a destare allarme in paese l'aumento delle persone positive al Coronavirus dopo oltre una settimana di tregua. Negli ultimi tre giorni, infatti, ben 4 cittadini cuggionesi sono risultati positivi al tampone, altri si sono messi in quarantena cautelativa e altri in attesa di test.

Il totale arriva così a 28 casi totali. Anche in questo caso, come in passato, comprende sia le persone attualmente positive che quelle, probabilmente, guarite; così come i decessi (almeno 5 quelli certi, altri sospetti).

Un incremento che, però, desta qualche preoccupazione osservando anche il contesto territoriale: mentre l'area del magentino sta rallentando (anche Inveruno con molti più casi complessivi ha pochissimi nuovi casi), la zona tra Cuggiono, Robecchetto e Castano Primo registra aumenti continui.

