26 casi di Covid-19 a Cuggiono

In attesa che altre persone possano effettuare il tampone, o almeno il test sierologico, prosegue la lista di conferme per i casi di positività a Cuggiono. L'ultimo dato parla adesso di 26 persone. Anche in questo caso, come in passato, comprende sia le persone attualmente positive che quelle, probabilmente, guarite; così come i decessi (almeno 5 quelli certi, altri sospetti).

In un momento in cui ci si prepara a organizzare un inizio di ripartenza (ecoarea, mercato cittadino, alcuni negozi) diventa ancora più importante ricordare a tutti che il virus è sicuramente ancora presente in paese e senza le necessarie prudenze, nel giro di breve tempo, rischiamo di dover richiudere tutto.

