Riapre l'ecoarea

La piattaforma rimarrà poi chiusa il 2 giugno e il 15 agosto.

Da lunedì 4 maggio la piattaforma ecologica sarà riaperta negli abituali giorni e orari, mettendo in atto tutti gli accorgimenti previsti in materia di DPI del personale preposto e disciplina degli accessi dell’utenza nel rispetto delle disposizioni di distanza e non assembramento.

Orario estivo (aprile - settembre)

- martedì (domestico e aziende): dalle 12.30 alle 18

- giovedì (aziende): dalle 12.30 alle 18

- sabato (domestiche): dalle 11.30 alle 17

La piattaforma rimarrà poi chiusa il 2 giugno e il 15 agosto.

Alle utenze non domestiche è concesso l'accesso alla piattaforma ecologica solo se in possesso dell'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro