Secondo giro di mascherine

Giovedì 30 aprile e venerdì 1 maggio, verranno distribuiti altri dispositivi di protezione individuale a tutti i nuclei familiari residenti a Turbigo.

Seconda distribuzione di mascherine a Turbigo. Tre in tutto i dispositivi di protezione individuale che, alla fine, saranno lasciate ad ogni famiglia del paese. Più nello specifico, si comincerà da giovedì 30 aprile, con le vie Milano-Molinara-Tre Salti e la zona Arbusta, per poi proseguire, con ogni probabilità (in base a quanto tempo ci vorrà), il primo maggio con le zone Rugalet e Belvedere e parte del Centro Storico. Infine (se non si termina venerdì si passerà a Lunedi 4 maggio), si completerà il resto del Centro Storico. "Ricordiamo - scrive il sindaco Christian Garavaglia - che le mascherine sono imbustate e la distribuzione verrà fatta solo dalla Protezione Civile Comunale e dal Gruppo Protezione Civile Parco Ticino Distaccamento di Turbigo, che le lasceranno nelle cassette della posta. Chiedo a tutti pazienza e flessibilità a fronte di eventuali (anzi probabili direi) cambiamenti di programma. Ringrazio tantissimo i preziosissimi volontari dei gruppi di Prociv. Ovviamente, in caso di maltempo, la consegna sarà rinviata".

