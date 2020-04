"Da quattro ad un consigliere"

Dopo la decisione di Roberto Colombo, Forza Italia e Fratelli d'Italia di lasciare 'Il Patto del Cambiamento', le dichiarazioni della Lega, l'altra realtà nella coalizione.

Dopo la decisione di Roberto Colombo, Forza Italia e Fratelli d'Italia di lasciare 'Il Patto del Cambiamento', gruppo, oggi, sui banchi dell'opposizione in consiglio comunale, ecco le dichiarazioni della Lega, l'altra realtà all'interno della coalizione. "La decisione del consigliere Colombo ci ha sorpresi - dicono - Abbiamo condiviso, oltre che il programma elettorale, anche la visione di Amministrazione di Castano Primo. L’essere all’opposizione non ha modificato la natura del 'Patto del Cambiamento' e il nostro lavoro a favore dei cittadini. Mai abbiamo cercato la visibilità del singolo e considerandoci una squadra si è lavorato tutti insieme. Per questi motivi accettiamo, ma non comprendiamo la scelta di Colombo e ancor meno di Forza Italia e Fratelli d'Italia che, d'ora in avanti, saranno rappresentati da un unico consigliere piuttosto che da quattro".

