"Tutti parlano di apertura - scrive don Antonio Ferrario - ma intanto il virus continua a combatterci. Prepariamoci a un'estate che non sarà quella di sempre".

C'è voglia di oratorio. Di riprendere la normalità delle attività anche all'ombra del campanile pensando all'estate e alle attività ludiche che dovrebbero caratterizzarla. Ma nelle parole di don Antonio Ferrario affidate al bollettino parrocchiale vi è anche la consapevolezza che questa non sarà un'estate come le altre. Nonostante il virus, però, regna la consapevolezza di poter comunque organizzare le attività con lo spirito di allegria e coinvolgimento di sempre. Pur se, naturalmente, non nella forma consueta. "Tutti parlano di apertura - scrive- ma intanto il virus, quel bastardino, continua a combatterci. Ma noi non ci lasciamo intimorire, seguendo le indicazioni che ci vengono date cercheremo di vincerlo in attesa di tempi migliori. Prepariamoci a un'estate che non sarà quella di sempre". Don Antonio tiene quindi i piedi per terra ma si dice convinto che comunque l'oratorio non si lascerà bloccare dalla pandemia. "Dovremo soffrire ancora, ci verrà chiesta ancora tanta pazienza- prosegue rivolgendosi a chi frequenta abitualmente l'oratorio di via Roma - intanto cogliamo l'aspetto positivo di questa situazione e viviamola come occasione per crescere più sobri ed essenziali".

