I numeri della Caritas

La Caritas di San Giorgio su Legnano... dà i numeri. E si tratta naturalmente di numeri di amore e dedizione al prossimo.

La Caritas di San Giorgio su Legnano... dà i numeri. E si tratta naturalmente di numeri di amore e dedizione al prossimo. Nel corso del 2024 l'organismo che opera all'interno della Parrocchia della Beata Vergine Assunta è stato una stella polare per circa sessanta nuclei familiari. "Da gennaio a dicembre 2024 - sottolinea la parrocchia in una nota - abbiamo raccolto la cifra di 14.358 Euro , le uscite sono state invece di 12.855, destinate a necessità legate al pagamento di bollette per l'energia elettrica con 2680 Euro , scuola materna con 865 e mensa scolastica con 550, più spese varie per un ammontare di 6340 Euro". I fondi raccolti sono stati investiti dai volontari in supporto economico per necessità primarie come pagamenti di rate d'affitto, spese mediche, aiuto familiare, acquisto di materiale scolastico e distribuzione di generi alimentari. "Ringraziamo di cuore - scrive ancora la parrocchia- coloro che continuano a supportarci con spirito di costante generosità, segno di una carità matura e sensibile, che riesce a comprendere le difficoltà in cui vivono intere famiglie".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. La gratuità del servizio è possibile grazie agli investitori pubblicitari che si affidano alla nostra testata. Se vuoi comunque lasciare un tuo prezioso contributo scrivi ad amministrazione [at] comunicarefuturo [dot] com

Grazie!