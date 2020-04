Sabato si sperimenta il mercato

Si inizierà sabato 2 maggio, dalle 8 alle 13, con i banchi di vendita dei prodotti alimentari.

Dopo la sospensione dovuta all'emergenza della pandemia del Coronavirus anche Cuggiono si appresta a riattivare, in forma sperimentale, il mercato cittadino. Si inizierà sabato 2 maggio, dalle 8 alle 13, con i banchi di vendita dei prodotti alimentari.

Ecco le indicazioni per i cittadini:

- Saranno presenti 16 banchi alimentari e nell’area delimitata sarà consentito l’ingresso contemporaneo di persone non superiore al doppio delle attività presenti.

- All’ingresso dell’area destinata alla vendita, saranno presenti dei volontari dell’Associazione Azzurra Soccorso per la rilevazione della temperatura corporea dei clienti del mercato;

- Nel caso venga rilevata una temperatura corporea uguale o superiore a 37,5° C verrà inibito l’accesso all’area da parte del personale della Polizia Locale, con invito a ritornare alla propria abitazione, a limitare al massimo i contatti sociali e a contattare il proprio medico curante.

- In attesa dell’accesso all’area del mercato e all’interno dell’area stessa è obbligatorio il distanziamento interpersonale di almeno un metro e il divieto di assembramenti.

Ecco invece le prescrizioni per i commercianti:

- Gli operatori del mercato sono obbligati all’uso della mascherina e guanti, nonché di mettere a disposizione dei clienti, idonee soluzioni idroalcoliche per le mani e guanti “usa e getta”, quest’ultimi da utilizzarsi obbligatoriamente.

- Perognibancodelmercatoèprevistalapresenzadinonpiùdidueoperatorie tra i diversi banchi deve intercorrere una distanza di almeno tre metri.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro