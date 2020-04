Bigogno: "Auspico il ritorno a Messa"

Francesco Bigogno è dell’avviso che, dopo due mesi, si debba fare un passo avanti e consentire ai fedeli di partecipare alle sante messe domenicali all’interno delle chiese.

Sono ormai due mesi che le sante messe in basilica si celebrano solo in diretta facebook. Sono in molti a chiedersi se sia stato corretto evitare la partecipazione dei fedeli secondo gli accorgimenti del caso. Francesco Bigogno è dell’avviso che, dopo due mesi, si debba fare un passo avanti e consentire ai fedeli di partecipare alle sante messe domenicali all’interno delle chiese. “E’ una ingiustizia gravissima non poterlo fare – ha detto Bigogno – A distanza di due mesi il Governo non è stato ancora in grado di dare il via libera, ovviamente approntando gli accorgimenti necessari per la sicurezza dei presenti”. Bigogno si spinge oltre e parla dell’argomento più brutto e che ha toccato da vicino tantissime famiglie nelle ultime settimane. “E’ quello della scomparsa di un proprio caro – commenta – La tristezza di non aver nemmeno celebrato il funerale per queste persone. Adesso che alcune attività potranno finalmente ripartire nulla si dice sulla celebrazione delle messe con i fedeli. Auspico che si faccia qualcosa. La libertà di manifestare il culto religioso deve essere garantita”.

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro