Un 'live' dall'Albero della Vita

Un dj set spettacolare, con Ilario Alicante, il prossimo 3 maggio da 'Mind - area EXPO', davanti all'Albero della Vita, per una raccolta fondi per la 'Croce Rossa'.

Un messaggio di speranza, tramite la musica, da un luogo simbolo: l'Albero della Vita, l'area EXPO, segno della 'rinascita' di Milano negli ultimi anni. Un'idea stupenda, affascinante, di grande impatto, che viaggerà in streaming in tutto il mondo.

"Electronic Renaissance è un messaggio di speranza e augurio, un evento in streaming destinato a coinvolgere l’intera comunità internazionale, teso ad inaugurare una nuova stagione di rinascimento culturale, umano ed economico, per l’Italia e per tutto il mondo grazie al linguaggio universale della musica elettronica. Sullo sfondo l’Albero della Vita, simbolo della rinascita della città di Milano durante l’Expo del 2015, e scelto per il suo grande valore simbolico come buon auspicio per una ripartenza dopo il lockdown causato dalla pandemia da Covid19.

Electronic Renaissance nasce da un’idea di Ilario Alicante, dj tra i massimi esponenti mondiali di categoria, capace di diventare uno dei più giovani artisti ad esibirsi nei più importanti festival musicali internazionali e allo stesso tempo di suonare insieme ad un’icona assoluta come Giorgio Moroder.

Electronic Renaissance andrà in scena domenica 3 maggio 2020 dalle 19.30 alle 22.30 presso MIND, Milano Innovation District, l’ex area Expo divenuta distretto internazionale dell’innovazione in cui mondo accademico, istituti di formazione e ricerca, imprese, start-up, incubatori e acceleratori scambieranno e condivideranno risorse, conoscenza e tecnologie. Una location quanto mai significativa e simbolica in una fase storica come quella attuale.

Electronic Renaissance sarà trasmesso in diretta streaming in tutto il mondo attraverso i canali social dell’artista e grazie al supporto di media partner e un’ampia rete di aziende, agenzie booking e partner nazionali e internazionali che di questo linguaggio si fanno portavoce e attivi promotori ricondividendo la diretta e ampliando la cassa di risonanza. Il set di Ilario Alicante sarà ripreso con una regia mobile allestita presso l’Albero della Vita, con l’utilizzo di droni, intervallato da immagini della città di Milano e accompagnato da un show spettacolare di luci che coinvolgeranno lo stesso Albero della Vita.

Un evento assolutamente unico nel suo genere, destinato a coinvolgere milioni di utenti e destinato anche e soprattutto alla raccolta fondi per l’appello urgente della Croce Rossa Italiana - Comitato di Milano per sostenere le sue attività durante questa fase di emergenza per il Covid-19".

Sostieni

Siamo al lavoro per offrire a tutti un’informazione precisa e puntuale attraverso il nostro giornale Logos, da sempre gratuito. In queste settimane la pubblicità con la quale riusciamo a garantirti tutto questo, gratuitamente, senza chiederti nulla in cambio, si è ridotta a causa delle conseguenze dell’emergenza Coronavirus. Se puoi, ti chiediamo di sostenere il giornale online con un piccolo contributo.

Grazie! Scegli il tuo contributo 5€ 10€ 20€ 40€ 100€ Altro