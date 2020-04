COVID-19: tiene Nosate

Dall'inizio dell'emergenza ad oggi, solo due casi di positività in paese. Frutto delle iniziative messe in campo e del grande senso di responsabilità mostrato dalla popolazione.

Solo due casi di positività al Coronavirus dall'inizio dell'emergenza ad oggi. Tiene, insomma, Nosate e lo fa, da una parte grazie all'importante lavoro di sensibilizzazione e monitoraggio messo in campo, dall'altra anche e, soprattutto, per il grande senso di responsabilità che, fin dal primo giorno, hanno dimostrato i cittadini. "Proprio da questo punto di vista, voglio ringraziare i nosatesi perché, subito, hanno recepito quanto fosse fondamentale restare a casa ed uscire unicamente per la spesa, il lavoro o motivi urgenti e di salute - commenta il sindaco Roberto Cattaneo - Ogni singolo residente, infatti, ha dimostrato particolare attenzione al delicato e complesso periodo che stiamo vivendo, seguendo con precisione le indicazioni che gli venivano fornite". E i risultati, alla fine, sono sotto gli occhi di tutti. "Da quando è cominciata la pandemia - continua - ci sono state, infatti, soltanto due persone che hanno contratto il virus (una di queste, purtroppo, ci ha lasciato; permettetemi di rinnovare ancora le condoglianze alla famiglia, a nome della comunità intera). Ora, ovvio, non bisogna abbassare la guardia, anzi serve proseguire sulla strada intrapresa, cercando di portare avanti le iniziative intraprese per limitare il più possibile il contagio". Un lavoro, come si dice, davvero a 360 gradi, perché differenti sono state le attività ed i servizi messi in campo. "Si è provato a rispondere con efficacia alle esigenze della popolazione, guardando ad ogni fascia di età - conclude Cattaneo - Per citare alcuni esempi, ecco l'acquisto e la consegna a domicilio di generi alimentari e farmaci oppure i passaggi per sanificare le varie zone del paese, fino ad arrivare alla chiusura del cimitero (così da evitare possibili assembramenti) ed agli aiuti ai nuclei familiari più bisognosi, oltre alla sensibilizzazione ed informazione costante".

