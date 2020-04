Secondo passaggio del verde

Secondo servizio straordinario e gratuito di ritiro a domicilio del verde a Vanzaghello. Martedì 28, mercoledì 29, giovedì 30 aprile e lunedì 4 e martedì 5 maggio.

Secondo servizio straordinario di ritiro a domicilio del verde a Vanzaghello. "Un'iniziativa, lo ricordiamo, gratuita e che è stata attivata per venire incontro il più possibile alle esigenze della cittadinanza in un momento particolare come quello che stiamo vivendo tutti - spiegano dal Comune - Essendo, pertanto chiuso l'ecocentro, abbiamo deciso di muoverci in questa direzione". Nello specifico, il servizio, da martedì 28 aprile, si svolgerà in cinque giornate lavorative, suddividendo il territorio, appunto, in cinque zone e che coinvolgeranno le giornate di martedì 28, mercoledì 29 e giovedì 30 aprile, oltre a lunedì 4 e martedì 5 maggio. Chi vorrà usufruire di tale iniziativa potrà esporre massimo due sacchi per unità abitativa.

