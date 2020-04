Vanzaghello: 2 casi e un guarito

Ci sono due nuovi casi di positività al Coronavirus a Vanzaghello, ma c'è anche una persona che è completamente guarita. La comunicazione ufficiale del sindaco Arconte Gatti.

Due nuovi casi di positività al Coronavirus a Vanzaghello, ma anche un cittadino che è completamente guarito. La comunicazione è arrivata, come sempre, dal sindaco Arconte Gatti: "Sono in costante contatto con le famiglie in quarantena, che stanno affrontando questa difficile situazione - dice - In linea generale, poi, stiamo riscontrando un miglioramento rispetto alle nuove positività, però i numeri si riferiscono a persone e, quindi, non possiamo che condividerne la preoccupazione. Nel frattempo, infine, prosegue il nostro impegno nel portare avanti i progetti di vicinanza e sostegno alla popolazione intera".

